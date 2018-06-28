Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak birinci çeyrek büyüme verisine odaklandı.

Küresel piyasalar, ticaret savaşı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile Çin ve Hindistan başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki negatif havanın bulaşıcılık etkisi yaratabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD dolarındaki yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtirken, Endonezya ve Hindistan rupisinin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırması dikkati çekti. Çin'de ise piyasalara yönelik alınan tedbirlerin Şanghay endeksinin düşüşünü ve yuanın gerileyişini durdurup durduramayacağı takip ediliyor. Şanghay bileşik endeksi şubat ayından beri düşüş trendinde hareket ederken, bu ayki değer kaybı yüzde 9'u aşmış durumda.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin beklentilerin altına gerilemesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, liderlerin, mülteci sorununa ilişkin anlaşmazlıklarına karşın bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde dün pay piyasaları pozitif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,93, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin öngörülerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün borsanın ve Türk lirasının diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre pozitif ayrıştığı görüldü. Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerden bu yana bakıldığında Türk lirasının dolar karşısında değer kazanan tek gelişmekte olan ülke para birimi olması dikkati çekiyor. Dolar/TL, dün 4,5927'ye kadar gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6260 seviyesinden işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise dün yüzde 1,64 değer kazanarak günü 95.955 puandan tamamladı. Analistler, endeksin 95.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini belirterek, 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı ekonomi güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ekonomi güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları