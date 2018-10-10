Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların karışık görünümünü dün de sürdürmesinin ardından bugün ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekmesinin yanı sıra ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığını belirterek "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" ifadelerini kullanmasının ardından dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer verilmesine karşın hisse senetleri piyasasında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksinin yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,06 değer kazandığı günde, avro/dolar paritesi 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin ağustosta yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, pay piyasalarının yükseliş eğilimini destekledi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,67 değer kazanarak günü 96.732 puandan tamamlarken, yüzde 0,14 azalışla 6,1020'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0798'e kadar geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret endeksleri

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı toptan stoklar