Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, artan ticaret savaşı endişeleri ile dün negatif bir seyir izlemesi sonrası bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD’nin talebi üzerine Kanada’da tutuklanmasının ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle dün güne sert düşüşle başlayan ABD borsalarında, taraflardan gelen açıklamaların tonunun yumuşak olması tepki alımlarının güçlenmesini sağladı. Ekonomist yorumlarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2019'da faiz artışları için "bekle-gör politikası" izleyebileceği seslerinin güçlenmesi de pay piyasalarında moralleri yükseltti. Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, teknoloji hisselerindeki pozitif seyrin etkisiyle Nasdaq endeksi yüzde 0,42 yükseldi.

Avrupa tarafında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) bugün gerçekleştireceği 31. Genel Kurul, gündemin odağına yerleşti. Merkel’in başkanlık için aday olmayacağını açıklaması sonrası CDU'nun başına geçecek kişi merakla bekleniyor. Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı Genel Kurul'da, Friedrich Merz’ın ismi öne çıkıyor. Dün ABD piyasalarında tepki alımlarının etkisini artmasından önce kapanan Avrupa borsalarında sert düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,31 değer kaybetti.

Ticaret savaşı endişelerinin, ABD ve Çin tarafından gelen açıklamaların yumuşak tonda olmasının etkisiyle azalmasının ardından bugün Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde, dün azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 1,22 gerileyen BIST 100 endeksi, günü 92.827 puandan tamamladı. Dün 5,3429'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3380’den işlem görüyor.

Analistler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. Olağan Toplantısı'nın bugün de devam edeceğini belirterek, toplantı sonrasında öngörülen basın açıklamasının takip edileceğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranları

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi