Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yatırımcıların artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlerken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi verisi takip edilecek.

ABD'de dün veri trafiğinin zayıf olması piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasını sağladı ve pay piyasaları rekorlarına devam etti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,28, Nasdaq endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Analistler, veri gündeminin bugün Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ile hareketleneceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasa tasarısı ile ilgili haber ve açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentileri aşması sonrasında FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti.

Bugün açıklanacak Avro Bölgesi sanayi üretimi verisi ve İngiltere'de Brexit ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, 1,20'nin hemen altında dengelenen avro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan ÜFE'nin yıllık yüzde 2,9 ile beklentilerin hafif altında artmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 108.691 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 109.130 puandan tamamladı.

Analistler, dün 3,44'ün üzerini test eden dolar/TL'nin 3,43'ün hemen altında dengelendiğine işaret ederek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde kurların seyrinin izlenmesi gerektiğini söyledi.

BIST 100 endeksinin 108.300-108.500 bölgesinin önemli destek konumunda olduğunu aktaran analistler, tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, temmuz ayı işsizlik

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, ağustos ayı ÜFE

21.00 ABD, ağustos ayı Hazine bütçe dengesi





