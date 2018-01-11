Küresel piyasalar artan tahvil faizleriyle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle negatif seyir izlerken, bugün hareketlenen veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çin'in ABD tahvillerini "daha az cazip" bulduğu ve alımları azaltabileceğine ilişkin haberlerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 2,60 sınırına kadar yükseldi. Mart 2017'den beri en yüksek seviyesini gören 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyeden gelen alımlarla günü yüzde 2,55'ten tamamladı. ABD tahvilleri ile başlayarak diğer gelişmiş ülke tahvil faizlerine de yayılan yükselişler, pay piyasalarını negatif etkiledi.

Söz konusu gelişmelerle dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, dolar endeksi günü 92,3 seviyesinden tamamladı.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'in, dün yaptığı açıklamada, "Brexit'le birlikte geriye kalan 27 üye ülkenin bütçeye katkılarını ılımlı bir şekilde artırmaları gerekiyor" ifadelerini kullanması, konuyla ilgili gelişmeleri gündemin üst sırasına çıkardı. Dün ayrıca, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle hazırladığı raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyümeye devam ettiği belirtilirken, bölge ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,6, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Büyümeye ilişkin iyimserliğin vurgulandığı rapora karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,23 artışla tamamladı.

Bugün azalan küresel risk iştahı ile Asya piyasalarında da genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki artışın negatif etkisiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 azalışla 113.589 puandan tamamladı. Gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,44'e çıkarken, dün 3,80'in üzerini test eden dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7870 seviyesinde dengelendi.

Analistler, uluslararası tahvil piyasasındaki hareketlilik ve yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün Almanya'da büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Almanya, 2017 yılı GSYH

13.00 Avro Bölgesi kasım ayı sanayi üretimi

15.30 Avrupa Merkez Bankası toplantı özeti

16.30 ABD, aralık ayı ÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları