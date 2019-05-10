Küresel piyasalar dalgalı

Asya hisse senetleri, ABD'nin Çin mallarına yönelik vergi artırımının uygulamaya alınması ve Çin'in misilleme yapacağını açıklaması sonrasında ABD hisse vadelileriyle birlikte düştü.



Piyasalar, yatırımcıların ABD – Çin ticaret savaşında görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanacağı yönündeki genel kanıyı test eden bir dizi manşete tepki vermesiyle, güçlü hacimle karşı karşıya kaldı. Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.9'luk kazancını geri vererek yüzde 0.7 eksiye geçti. S&P 500 Endeks vadelilerinde de benzer bir dalgalanma oldu. Kore hisseleri geriledi. Çin ve Hong Kong hisseleri zirvelerinden indi. Yuan yatay seyretti. Petrol kazançlarını sildi. ABD Hazine tahvilleri fazla değişmedi.



Washington'da gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin ilk gününde pek bir ilerleme kaydedilmedi. Sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 vergi uygulamasına geçtiği yetkililer tarafından doğrulandı. Çin ne şekilde misilleme yapacağını belirtmedi ancak farklılıkların müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki umudunu dile getirdi. Görüşmelerin Cuma günü devam etmesi bekleniyor.



Hong Kong'da Moody's Investors Service kredi stratejisti Michael Taylor, “ABD ile Çin arasında eninde sonunda bir ticaret anlaşmasının olacağına inanıyoruz. Buna karşın ticaret görüşmelerinin tamamen çökme riski de kesinlikle arttı. Yüksek vergiler riskli varlıkların küresel çapta yeniden fiyatlanmasına, daha sıkı finansal koşullara ve daha yavaş büyümeye de neden olabilir.



ABD Hazine tahvili piyasasında 10 yıllıkların faizi önceki ABD seansında 3 aylıkların faizinin altına inerek Mart'tan beri ilk kez tersine döndü. Gelişen piyasa paraları Cuma günkü işlemlerde tutundu. Kore Wonu dolar karşısında değer kazanan EM paraları arasında yer aldı.



Hisse senetleri



MSCI Asya Pasifik Endeksi, Hong Kong saatiyle 13:00'de fazla değişmedi.



Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.5 düştü.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.



Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.6 arttı.



Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.1 geriledi.



Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.3 düştü.



S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0.5 düştü. Dayanak endeks Perşembe günü yüzde 0.3 düştü.



Döviz



Yen dolar karşısında 109.73 seviyesinde fazla değişmedi.



Çin dışında işlem gören yuan dolar karşısında 6.8403'te tutundu.



Euro/Dolar paritesi 1.1227'den işlem gördü.



Tahviller



ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.44'te sabit kaldı.



Avustralya'da 10 yıllıkların faizi yüzde 1.72'de fazla değişmedi.



Emtia



WTI petrolün varili 61.70 dolarda yatay kaldı.



Altın yüzde 0.2 yükselişle ons başına 1,284.61 dolardan alıcı buldu.