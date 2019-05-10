Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Rusya dünya Trabzon
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi

Küresel piyasalar dalgalı

Uluslararası piyasalarda hisse senetleri ve ABD hisse vadelileri ticaret gerginliğinin tırmanmasıyla geriledi.

Küresel piyasalar dalgalı
banner17

Asya hisse senetleri, ABD'nin Çin mallarına yönelik vergi artırımının uygulamaya alınması ve Çin'in misilleme yapacağını açıklaması sonrasında ABD hisse vadelileriyle birlikte düştü.

Piyasalar, yatırımcıların ABD – Çin ticaret savaşında görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanacağı yönündeki genel kanıyı test eden bir dizi manşete tepki vermesiyle, güçlü hacimle karşı karşıya kaldı. Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.9'luk kazancını geri vererek yüzde 0.7 eksiye geçti. S&P 500 Endeks vadelilerinde de benzer bir dalgalanma oldu. Kore hisseleri geriledi. Çin ve Hong Kong hisseleri zirvelerinden indi. Yuan yatay seyretti. Petrol kazançlarını sildi. ABD Hazine tahvilleri fazla değişmedi.

Washington'da gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin ilk gününde pek bir ilerleme kaydedilmedi. Sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 vergi uygulamasına geçtiği yetkililer tarafından doğrulandı. Çin ne şekilde misilleme yapacağını belirtmedi ancak farklılıkların müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki umudunu dile getirdi. Görüşmelerin Cuma günü devam etmesi bekleniyor.

Hong Kong'da Moody's Investors Service kredi stratejisti Michael Taylor, “ABD ile Çin arasında eninde sonunda bir ticaret anlaşmasının olacağına inanıyoruz. Buna karşın ticaret görüşmelerinin tamamen çökme riski de kesinlikle arttı. Yüksek vergiler riskli varlıkların küresel çapta yeniden fiyatlanmasına, daha sıkı finansal koşullara ve daha yavaş büyümeye de neden olabilir.

ABD Hazine tahvili piyasasında 10 yıllıkların faizi önceki ABD seansında 3 aylıkların faizinin altına inerek Mart'tan beri ilk kez tersine döndü. Gelişen piyasa paraları Cuma günkü işlemlerde tutundu. Kore Wonu dolar karşısında değer kazanan EM paraları arasında yer aldı.

Hisse senetleri

MSCI Asya Pasifik Endeksi, Hong Kong saatiyle 13:00'de fazla değişmedi.

Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.5 düştü.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.6 arttı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.3 düştü.

S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0.5 düştü. Dayanak endeks Perşembe günü yüzde 0.3 düştü.

Döviz

Yen dolar karşısında 109.73 seviyesinde fazla değişmedi.

Çin dışında işlem gören yuan dolar karşısında 6.8403'te tutundu.

Euro/Dolar paritesi 1.1227'den işlem gördü.

Tahviller

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.44'te sabit kaldı.

Avustralya'da 10 yıllıkların faizi yüzde 1.72'de fazla değişmedi.

Emtia

WTI petrolün varili 61.70 dolarda yatay kaldı.

Altın yüzde 0.2 yükselişle ons başına 1,284.61 dolardan alıcı buldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizYatırımEkonomiKurHisse SenediABD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5