Küresel piyasalar ECB sonrası yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda eylül ayının ana gündemini oluşturan merkez bankaları toplantılarının ilki olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından yatırımcılar adına bir sürpriz çıkmadı.

ECB dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmezken, Başkan Mario Draghi, para politikası ile ilgili değişikliklerin tartışıldığını ve sonbaharda açıklama yapılabileceği söylemini tekrarladı. Analistler, sonbahar ile eylül-aralık dönemine işaret edildiğini belirterek, Draghi'nin açıklamalarından ECB'nin değerlenen avrodan rahatsız olduğunun anlaşıldığını, ayrıca ECB'nin enflasyon tahminlerini aşağıya çektiğini ifade etti. Draghi'nin söylemlerine karşın avro/dolar paritesi değer kazanmaya devam ederek 1,2092 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurusu verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ECB'den sürpriz bir karar çıkmaması sonrasında dünya borsalarında iç dinamikler öne çıktı ve karışık bir görünüm sergilendi. ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Avrupa tarafında, Avro Bölgesinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin hafif üzerinde gelmesi ve düşük enflasyon beklentilerinin artmasının desteği ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Bugün Japonya'da büyüme ve Çin'de ihracat verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın dolar/yen paritesi 107,65 ile Kasım 2016'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Yendeki değerlenmenin negatif etkisi ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,78 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, banka pay piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyre karşın BIST 100 endeksinin sanayi hisseleri ile yükseliş eğilimini sürdürdüğü görüldü. Endeks, dün 110.000 puanın üzerini test etmesi sonrasında günü yüzde 0,12 artışla 109.743 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verisinin yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, BIST 100 endeksinin 108.500 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 16,1 oldu. Öte yandan, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,4 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 ile mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları



