Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısın Stanley Fischer'ın istifası doların değer kaybetmesine neden olurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'den dün yapılan açıklamada, bankanın başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olan Fischer'ın istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu belirtildi. Fischer'ın istifasının 13 Ekim'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. İstifa haberi sonrası gün içindeki kazançlarını geri vererek 92'nin altını gören dolar endeksi, bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi. Dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilerin altında kalırken, yayımlanan Fed'in Bej Kitap Raporu'nda ekonomik faaliyetlerin temmuz ve ağustosta ABD'nin tüm bölgelerinde ılımlı düzeyde arttığı kaydedildi. Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Avrupa tarafında, bugünkü ECB faiz kararı öncesinde, avro/dolar paritesi, dün sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürerek günü 1,1918'den tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Analistler, ECB'nin, bugünkü toplantısında faiz ya da politika değişikliğine gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, ECB Başkanı Mario Draghi’nin önceki toplantıda politika değişikliği zamanlamasına istinaden "sonbahar" ifadesini kullandığını, piyasaların, politika değişikliği ile ilgili açıklamaların 26 Ekim'de gerçekleştirilecek toplantıda yapılmasını fiyatladığını belirtiyor. Analistler, Draghi'nin açıklamalarının başta avro/dolar paritesi olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün günün ilk yarısındaki satışların karşılanmasının ardından öğleden sonra yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 artışla 109.612 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasada değer kaybeden dolara paralel analistlerin destek olarak nitelendirdiği 3,4220'ye gerilemesi sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 3,4270 seviyesinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,4220 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde ise tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH

14.45 ECB, faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları











