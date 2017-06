Küresel piyasalar Fed öncesi negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün başlayacak ve 2 gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde negatif bir seyir izliyor.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle New York borsasında hisse bazlı hareketler öne çıkarken, kararları yarın açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 2,22'yi gördü.

New York borsası, teknoloji şirketleri hisselerindeki düşüşün devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü kayıplarla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,17, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,10 ve Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 0,52 düşüş gösterdi.

Analistler, Fed'in son zayıf istihdam verilerine rağmen politika faizini yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltmesini bekliyor.

Fed'in bir önceki FOMC özetlerinde yayınladığı 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme sürecinin genel prensiplerinin karar metninde yer alıp almayacağının önemle takip edileceğini belirten analistler, metinde bulunmasa bile Fed Başkanı Janet Yellen'ın toplantı sonrası gerçekleşecek basın toplantısında sürecin çerçevesini çizeceğini tahmin ediyor.

Geçen haftanın en önemli politik gelişmesi ise eski FBI Direktörü James Comey'in Senato'da verdiği ifade olmuştu. Bugün de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Senato İstihbarat Komitesi'nde, senatörlerin, Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularına yanıt verecek.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'a, Kongre'nin onayı olmaksızın "yabancı unsurlardan gelir elde ettiği" iddiasıyla Maryland eyaleti ile DC yönetimi tarafından dava açılması da ABD'de siyasi gündemin tekrar ön sıralara yerleşmesine neden oldu.

Avrupa tarafında, Birleşik Krallık'ta geçen perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa May, yeni kabineyi oluştururken, özellikle Brexit sürecine ilişkin açıklamalar takip edilecek.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin liderlik ettiği ittifak seçimde Meclis çoğunluğunu elde edecek oy oranına ulaşarak zaferle çıktı.

Avrupa borsaları dün İngiltere'de geçen haftaki erken seçimin etkisiyle günü düşüşle kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 gerileyerek günü tamamladı.

Avro/dolar paritesi dün 1,1232'yi görmesinin ardından gerileyerek 1,1192 seviyesine indi. Bugüne düşüşle başlayan avro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,1186 seviyesinde seyrediyor.

Yurt içinde haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından banka hisseleri öncülüğünde 99.707,33 puan ile tarihindeki en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, 99.700 üzerinde kalıcı olamasa da kapanış rekorunu 99.442,11 puana taşıdı.

Büyümenin beklentilerden güçlü gelmesinin etkisiyle TL varlıklar pozitif ayrışırken, dolar/TL 3,5114 seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL, güne yatay başlayarak şu dakikalarda 3,51 sınırında işlem görüyor.

Analistler, dünya borsalarındaki satış ağırlıklı baskının BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını, yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin psikolojik direnç, 98.500 ve 97.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, mayıs ayı TÜFE

12.00 Almanya, haziran ayı ZEW endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı ZEW beklenti endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE