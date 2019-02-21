Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası pozitif seyrediyor.

Fed'in faiz değişiklikleri konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı ocak ayı toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruş, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile desteklenirken, dün akşam yayımlanan tutanaklar da kısa ve orta vadede Fed'den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Fed toplantısı sonrası piyasalarda etkili olan "bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" fiyatlamaları, tutanaklar sonrasında da devam ederken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin sürmesi bekleniyor.

Dün ABD'de pay piyasaları pozitif bir seyir izledi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Avrupa tarafında Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tedbir maddesinin süresiz olmamasını sağlayacak hukuki bağlayıcılığı bulunan değişikliklerin yapılması gerektiğinin altını çizdim." ifadesini kullandı. Tedbir maddesi; İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi tutulmasını öngörüyordu.

Söz konusu gelişmelere karşın devam eden küresel risk iştahı ile dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükseliş kaydetti.

ABD ile Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve Fed tutanakları sonrası Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 101.971 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,7 artışla 5,3267'ye çıkan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3350 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed tutanaklarının ardından piyasaların veri odaklı seyre döneceğini belirterek, bugün ABD ve Avrupa’da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin Fed'e ilişkin pozitif algıyı değiştirecek güçte olmadığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

11.30 Almanya, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı 2. el konut satışları