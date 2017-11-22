Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD'de dün açıklanan ikinci el konut satışları verisi, ekimde yüzde 2 artarak beklentiyi aştı ve son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, makroekonomik verilerin beklentileri aşması ve yarın başlayacak Şükran Günü dolayısıyla bu yıl tüketici sayısı ve satışlardaki rekor beklentinin pay piyasalarını da desteklediğini ifade ederek, vergi reformuna ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Almanya'da siyasi belirsizliğin devam etmesine karşın avro/dolar paritesi 1,17 seviyesinin üzerindeki yatay seyrini sürdürürken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti. Almanya'da koalisyon hükümeti kurulamamasının ardından erken seçimin gündeme geldiğini hatırlatan analistler, siyasi gelişmeler ve bugün açıklanacak Avro Bölgesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Asya borsalarında, artan küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki yükselişin ivme kazanması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarına devam ettiği görüldü. TCMB, dün bankaların fonlama maliyetini yüzde 12'lerden yüzde 12,25'e çıkaracak adımı atarken, aynı zamanda TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine de devam etti. Buna karşın döviz kurlarındaki yükselişin sürmesi dikkati çekiyor. Dün yüzde 0,83 artarak günü 3,9573'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 3,9830 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi ise yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve faizlere karşın dün etkisini artıran tepki alımlarıyla yüzde 1,30 değer kazanarak 105.268 puana çıktı.

Analistler, bugün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden gelecek haberler ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini, akşam saatlerinde yayımlanacak Fed tutanaklarının ise küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Soçi'den gelecek Suriye ile ilgili haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin direnç, 102.200 seviyesinin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Muhabir: Bekir Gürdamar