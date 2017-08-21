Küresel piyasalar, Jackson Hole toplantısı öncesi karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bu hafta ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısı öncesi karışık seyrediyor.

Geçen hafta ABD-Kuzey Kore gerginliğinde yumuşama sinyalleri gelirken, ABD'deki ırkçı saldırlar ve Barcelona'daki terör saIdırısı küresel risk iştahının azalmasına neden oldu.

ABD'de geçen hafta açıklanan perakende satış verisinin haziran ayı için yukarı yönlü revizyonuyla iç talepte belirgin bir güçlenmeye işaret etmesi, üçüncü çeyrekle ilgili büyüme beklentilerini yükseltti.

Geçen hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklara göre, Fed yetkilileri, son toplantıda, bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı. ECB tutanaklarında ise üyelerin güçlü avrodan duydukları kaygılar dile getirildi.

ABD'de geçen hafta Başkan Donald Trump'ın Başstratejisti olan Steve Bannon'un görevine son verilirken, analistler, Trump'ın seçim kampanyası döneminde çekirdek ekibinin büyük kısmının görevden alınmasının dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

New York borsası, hem Barcelona saldırısı hem de Beyaz Saray'daki görevden almaların etkisiyle cuma gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti.

Analistler, 24-25 Ağustos'ta Jackson Hole'da yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısının bu haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirterek, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında geçen hafta İspanya'daki terör saldırıları gündemin ana maddesini oluştururken, Avrupa borsaları cuma gününü düşüşle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti.

Asya tarafında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.393,13 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.279,52 puan seviyelerinde ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.355,17 puan seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki satış ağırlıklı seyre paralel hafta içinde 105.921 puana kadar gerilese de tepki alımlarıyla cuma gününü yüzde 0,35 artışla 107.202,43 puandan tamamladı.

Geçen hafta 3,5493 seviyesine çıkan dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,19 azalışla 3,5186 seviyesinden kapatırken, bu sabah saatlerinde 3,5129'a kadar geriledi.

Analistler, BIST 100 endeksinin geçen haftayı yükselişle kapatmasının bu hafta alımları güçlendirebileceğini ve yukarı yönlü trendi devam ettirebileceğini bildirdi.

Teknik açıdan endekste 107.000 ve 105.500 seviyelerinin destek konumunda bulunacağını ifade eden analistler, 108.500 ve 110.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, pay piyasalarında hisse bazlı hareketlerin yaşanabileceğini belirtti.