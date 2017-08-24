Küresel piyasalar, Jackson Hole toplantısına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'da yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısına odaklandı.

New York borsası, dün, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örülebilmesi için federal hükümetin kapatılmasını göze alacağını açıklamasının ardından düşüşle kapandı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeks yüzde 0,30 değer kaybetti.

Dolar endeksi, dün 93,63 seviyesine kadar yükselse de günü yüzde 0,43 azalışla 93,15'ten tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda 93,23 seviyesinde bulunuyor. ABD'de dün birinci el konut satışları, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 9,4 azalarak 571 bin oldu.

Bugün başlayacak ve yarın sona erecek Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin vereceği mesajlar piyasaların yönünü belirleyecek.

Analistler, bugün Jackson Hole toplantısının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışları ve Kansas City Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, dün Avrupa borsaları İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı. Kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Asya tarafında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,42 azalışla 19.353,77 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 azalışla 3.283,10 puan seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dün TL'nin dolar karşısından değer kazanması Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde yükselişleri destekledi. Endeks, 109.247,63 puanı görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla günü 109.000 puanın hemen altında tamamladı.

Dün 3,4772 ile 14 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,46 düşüşle 3,4882'den tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan ve Asya piyasalarında 3,4776'yı gören dolar/TL, saat 09.05 itibarıyla 3,4886'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı konut satışları, yurt dışında ise Jackson Hole toplantılarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç, 107.500 ve 106.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün açıklanacak veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satışları

11.30 İngiltere, 2. çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, haftalık menkul kıymet istatistikleri



15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.000 ABD, 2. el konut satışları

18.00 ABD, Kansas City Fed imalat endeksi



