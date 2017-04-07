Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'nin, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından bölgedeki gelişmelere odaklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı. Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı belirtilerek, kimyasal silah saldırısının düzenlendiği askeri üssün hedef alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşşar Esed rejimine ait askeri üssün hedef alınmasına ilişkin, "Saldırıyı uluslararası ortaklarımızla dikkatli bir şekilde koordine ettik. Hem bölgedeki hem de Orta Doğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler, attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte." dedi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise "Bir sonraki talimata kadar yaptıklarımız bununla sınırlı olacak." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe olmadığını belirterek, kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini kendisinin verdiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altının onsu yüzde 1 yükselerek, 5 ayın zirvesi olan 1.269,4 dolara kadar çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,5 artışla 56 doların üzerini test etti.

ABD'nin askeri operasyonunun ardından bugün Asya pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi de 100,5-100,8 dar bandı içinde dengelendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Dün genel olarak yatay bir seyir izleyen dünya borsaları, jeopolitik gelişmelerin yanında bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini de bekliyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin odak noktasına yerleştiği piyasalarda yatırımcıların, Rusya, Çin ve Suriye'den gelecek açıklamaları ve bölgedeki gelişmeleri takip edeceğini belirtti.

Operasyonun tek seferlik olduğu açıklamasının, piyasalarda fiyatlamaların sınırlı kalmasını sağladığını ifade eden analistler, beklenmedik bir gelişme olmaması durumunda yatırımcıların tekrar ekonominin gündemine yoğunlaşabileceğini kaydetti.

Bugün saat 15.30'da ABD'de açıklanacak mart ayı tarım dışı istihdam verisine ilişkin beklentiler, çarşamba günü açıklanan güçlü ADP verisi ve düşük seyreden haftalık işsizlik başvuruları nedeniyle yükselerek 175 bin seviyesine çıkmıştı.

Yurt içinde, dün 3,7125 seviyesinden günü tamamlayan dolar/TL, Suriye ile ilgili gelişmelerin ardından yükseliş eğilimini sürdürerek 3,73-3,75 bandında dengelendi. Analistler, jeopolitik gelişmelerin bu haliyle piyasalara etkisinin sınırlı olacağını belirterek, haftanın son işlem gününde risk almak istemeyen yatırımcıların pozisyonlarını azaltabileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı perakende satış hacmi

11.30 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik

17.30 Türkiye, mart ayı Hazine nakit dengesi