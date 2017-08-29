Küresel piyasalar jeopolitik risklere odaklandı

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün Kuzey Kore'nin füze denemesi ile jeopolitik risklere odaklandı.

Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesinin ardından Asya piyasalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, dolar/yen paritesi 108,4 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı ise dünkü yükselişini devam ettirerek, 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.322,5 doları gördü ve 1.317 dolar seviyelerinde dengelendi.

ABD'de dün açıklanan verilerin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasına karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı bir değer kaybı yaşarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,05, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Analistler, ABD'nin Teksas eyaletinde hayatı felç eden Harvey Kasırgası'nın, 100 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilen ekonomik maliyetine ilişkin gelişmelerin ve Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının takip edildiğini belirtiyor.

Avrupa tarafında, dün avronun dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürmesinin negatif etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,47 artışla 1,1979'dan kapanmasının ardından bugün 1,1986 ile Ocak 2015'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde ise başlıca dünya borsalarından pozitif yönde ayrışan BIST 100 endeksi dün gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı. Endeks, gün içinde 110.531 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrasında günü yüzde 0,53 artışla 110.340 puandan tamamladı.

Analistler, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin piyasalarda risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükseldiğini, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin de arttığını ifade etti. Dolar/TL'nin bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 4,4560'a yükseldiğine dikkati çeken analistler, Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların gündemini meşgul etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 107.500-111.000 bandının, dolar/TL'de ise 3,50 direncinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomi güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi

İSTANBUL (AA)