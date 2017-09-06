Küresel piyasalar jeopolitik risklerle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin güvercin olarak değerlendirilen açıklamalarına karşın, Kuzey Kore geriliminin devam edebileceği endişeleri ile negatif bir seyir izliyor.

ABD'de Fed yetkililerinin dünkü konuşmalarının güvercin olarak değerlendirilmesine rağmen, açıklanan fabrika siparişlerinin ağustosta 2014'ten bu yana en hızlı düşüşünü kaydetmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin Kuzey Kore geriliminin devam edebileceği endişelerini artırması ile pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Fed Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz artırımlarının ABD ekonomisine zarar verdiğini söylerken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da "Enflasyonun hedefimize doğru hareket etmesinden emin olana kadar para politikasını sıkılaştırma hakkında temkinli olmalıyız." dedi. Trump ise dün Güney Kore ve Japonya'nın, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına onay vereceğini bildirdi. Bu gelişmelerle ABD 10 yıllık tahvil faizleri hızlı bir şekilde gerileyerek Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 2,0604'e gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 1,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin genel olarak beklentiler seviyesinde olmasının ardından pay piyasalarında karışık bir görünüm hakimdi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 geriledi. Avro/dolar paritesi ise sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürerek 1,19'un üzerine yerleşti.

Dolar/yen paritesi dünkü yüzde 0,78'lik düşüşünün ardından bugün de yüzde 0,15 değer kaybederek 108,5'e geriledi. Bugün yenin değer kazanmasından negatif etkilenen Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, açıklanan ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve küresel piyasalarda azalan risk iştahı Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkisini artırmasına neden oldu. BIST 100 endeksi dün yüzde 1,03 değer kaybederek 108.873 puana gerilerken, dolar/TL'nin 3,43-3,45 bandında dengelendiği görüldü.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 108.500 ve 107.500 seviyelerinin destek, 110.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı Reel Efektif Döviz Kuru

15.30 ABD, temmuz ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat dışı endeks







