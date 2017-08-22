Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Kore yarımadasındaki gerilimin tam olarak giderilmemesiyle karışık seyrediyor.

Piyasalar, ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da 24-25 Ağustos'ta yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısında ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'den gelecek mesajları bekliyor.

ABD’de dün temmuz Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 0,13'ten eksi 0,01'e geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 geriledi. ABD'de bugün ağustos Richmond Fed imalat sanayi endeksi verisi takip edilecek.

Avrupa tarafında da dün küresel risk iştahının azalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Asya tarafında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,05 değer kaybıyla tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 yükselişle seyrediyor.

Yurt içinde dün BIST 100 endeksi yüzde 1,32 yükselişle 108.614,87 puandan kapandı. Dolar/TL 3,4921 ile 27 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görürken, saat 09.10 itibarıyla 3,4980'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 2 ve 10 yıllık tahvil ihalelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak izleneceğini ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda bulunacağını bildirdi.

Bugün açıklanacak veriler şöyle:

12.00 Almanya ağustos ZEW endeksi

16.00 ABD haziran FHFA Konut Fiyat Endeksi

17.00 ABD ağustos Richmond Fed imalat sanayi endeksi