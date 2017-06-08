Küresel piyasalar kritik dönemeçte

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifade, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim başta olmak üzere yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabilecek birçok gündem maddesinin olduğu güne sakin başladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın görevine son verdiği eski FBI Direktörü Comey'in Senato İstihbarat Komitesi önünde doğruları söylemeye yemin ederek vereceği ifade piyasaların odak noktasında bulunuyor. Comey'in oturumun başında yapacağı konuşmanın metni kendi isteği üzerine dün öğle saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı. Konuşma metninde Trump'ın Comey'e Rusya soruşturmasını durdurması için baskı yaptığına ve kendisinden sadakat istediğine yönelik ifadeler bulunuyor. Yazılı ifadenin piyasalara etkisi nötr olurken, bugün Comey'in Komite önünde vereceği ifadede soru cevap bölümü merakla bekleniyor.

Günün politika açısından diğer önemli maddeleri arasında İngiltere'deki genel seçim ve bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki kriz ile ilgili gelişmeler öne çıkıyor. İngiltere'deki seçime ilişkin son anketler, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin seçimi kazanacağına işaret ederken, analistler, Muhafazakar Parti'nin, erken seçim kararını meclisteki çoğunluğunu güçlendirebilmek için aldığını hatırlatarak, bu nedenle meclisteki sandalye dağılımının ne şekilde oluşacağının piyasalar açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Trump'ın dün Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüşüp diyaloğa hazır olduklarını belirtmesinin ardından Katar krizi ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, ekonomi tarafında en önemli gündem maddesi ise ECB'nin toplantısı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları olacak.

ECB'nin faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken, revize edilecek ekonomik görünüme ilişkin tahminler ile Draghi'nin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.

Analistler, bugünkü yoğun haber gündeminin yanı sıra veri trafiğinin de hareketli olduğuna dikkati çekerek, açıklanacak veriler arasında Avro Bölgesi'nde büyüme ve yurt içinde sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını dile getirdi.

Dün ABD'de New York borsası günü yüzde 0,1 ile yüzde 0,4 arasında yükselişlerle tamamlarken, Avrupa borsalarında ise İngiltere dışında sınırlı düşüşler görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi bugünkü genel seçim öncesinde diğer borsalardan olumsuz ayrışarak günü yüzde 0,6 azalışla tamamladı.

ABD'de dün açıklanan stok verilerinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçen ve günü yüzde 3,43 azalışla son 1 ayın en düşük seviyesi olan 48,2 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 48,4 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Bugün Japonya'da açıklanan 1'inci çeyrek büyüme verisinin yüzde 0,3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin ve Hong Kong borsasında sınırlı da olsa yükselişler görülüyor.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisi ile 99.000 sınırından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 97.700 puanın hemen altında tamamladı. Analistler, yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise yoğun haber ve veri akışının izleneceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 97.000 ve 96.400 seviyelerinin destek, 98.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek GSYH

14.15 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 Avro Bölgesi, Draghi'nin konuşması

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları