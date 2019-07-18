Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin food istanbul Turkey
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin...

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
banner17

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumlar, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdı.Bununla birlikte açıklanmaya başlayan ikinci çeyrek şirket bilançolarına ilişkin tedirginlikler de yatırımcıların pay piyasalarında satış tarafında yer almalarına neden oldu.

Söz konusu gelişmeler, ABD'de dün açıklanan konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. Dolar endeksi sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,04'e geriledi.

Avrupa tarafında, dün tahminlerden iyi gelen haziran ayı enflasyonuna karşın borsada düşüşler görülürken, avro/dolar paritesi 1,12 sınırından 1,1244'e çıktı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.
ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri devam ederken, gelişmekte olan ülke merkez bankaları da adımlar atmaya başladı. Güney Kore Merkez Bankası, 3 yıl aradan sonra bugün faizlerde indirime giderek politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1,5'e çekti. Karar sonrası dolar/Güney Kore wonu paritesi yüzde 0,3 azalışla 1.177 seviyesine geriledi.

Japonya'da şirket karlılıklarına ilişkin yayımlanan raporlarla artan endişeler, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde TL varlıkların yurt dışındaki olumsuz havadan pozitif ayrışması dikkati çekti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6750 seviyesine geriledi.

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, 100.000 puan sınırına kadar çıkmasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 artışla 99.806 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'den gelen açıklamalarda sürpriz olmadığını, hatta açıklamanın tonunun tahminlerden daha yumuşak olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin diplomasi çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi. Bugün Fed yetkililerinin açıklamaları ile Endonezya ve Güney Afrika merkez bankalarının toplantılarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,63, BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
11.30 İngiltere, haziran ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
15.30 ABD, Philedelphia Fed temmuz ayı iş dünyası görünüm endeksi

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5