Küresel piyasalar Noel tatili sonrası yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Noel tatilinin ardından dün ABD'den sonra, bugün de Avrupa piyasalarının açılması ile tatil gündemini geride bırakırken, pay piyasaları karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yatay seyre karşın New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak, bekleyen konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, 2,5 yılın ardından ilk kez 60 doların üzerini gören Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa'da Noel tatili sonrası bugün işleme başlayacak olan piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Bugün Çin'de sanayi karları verisinin yüzde 14,9 ile önceki aya göre düşük açıklanması sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,30 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 yükseldi.

Yurt içinde, yükseliş eğilimini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, önceki 2 işlem gününde aşamadığı 112.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks, yüzde 0,22 değer kazanarak günü 112.007 puandan tamamladı. Dün 3,7969 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,81 seviyesinde dengelendi.

Yükseliş eğilimindeki petrol ve emtia fiyatlarının pay piyasalarında tedirginlik yaratabileceğini belirten analistler, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile 66,7 dolarla Mayıs 2015'ten beri en yüksek seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde ise 110.000 puanın destek olarak öne çıkacağını kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları