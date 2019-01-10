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Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının "güvercin" olarak değerlendirilmesi ve ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikle pozitif seyrini...

Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor
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İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının "güvercin" olarak değerlendirilmesi ve ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlikle pozitif seyrini sürdürüyor.

ABD'de hükümetin kapalılık halinin devam etmesi ve Kongre’den gelen açıklamaların bir anlaşmaya işaret etmemesine karşın Fed'in faiz artırımlarının öngörülenden daha yavaş olacağı, ABD ve Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarının pozitif olmasının etkisiyle dün borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Dolar endeksi ise FOMC tutanaklarının güvercin olarak değerlendirilmesi ile yüzde 0,77 değer kaybederek günü 95,2 seviyesinde tamamladı. Bugün Asya piyasalarında 95,04 ile 16 Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, 95,0-95,2 dar bandında dengelendi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki "güvercin" söylemleri sonrası merakla beklenen FOMC tutanaklarının da benzer tonda olduğunu belirtti. Faiz artışı için beklenmesi gerektiğini ifade eden üyelerin sayısının arttığını kaydeden analistler, piyasalarda 2019’da faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamalarının güçlendiğini vurguladı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği devam etse de doların değer kaybı nedeniyle avro/dolar paritesi yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün Almanya'da açıklanan ihracat verisindeki gerilemeye karşın devam eden küresel risk iştahı ile DAX endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, yatırımcılardaki ticaret savaşı iyimserliğini silerken, büyümeye yönelik endişelerin de artmasına neden oldu. Çin'in enflasyonu aralıkta yüzde 1,9'a geriledi. Yüzde 2,1 artması beklenen enflasyon, kasımda yüzde 2,2 seviyesindeydi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, Fed ve ticaret savaşı iyimserliği ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yükseliş serisini 4'üncü işlem gününe taşıdı. Dün yüzde 0,51 artışla günü 91.157 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin değer kazancı 4 günde yüzde 4,3 oldu.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 Avro Bölgesi, ECP toplantı tutanakları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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BISTPiyasalar
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