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Küresel piyasalar tatil havasında

Küresel piyasalar bugünden itibaren başlayan Noel ve yılbaşı tatillerinin etkisiyle düşük hacimli yatay seyrini devam ettiriyor.

Küresel piyasalar tatil havasında

İSTANBUL (AA) - ABD'de dün açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşması ve son iki yılın en güçlü artışına işaret etmesine karşın pay piyasalarında sınırlı düşüşler görülürken, dolar endeksi 103 seviyelerindeki yatay hareketini devam ettirdi.

Analistler, küresel piyasaların güçlü büyümeye vereceği pozitif tepkinin, yüzde 4,6 daralan dayanıklı mal siparişleri ve 6 ayın en yükseğine çıkan haftalık işsizlik başvuruları ile sınırlandığını belirtiyor. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Avrupa tarafında pay piyasaları yatay bant içinde dalgalı bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi dün 1,05 seviyesini test etse de günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0434 seviyesinden tamamladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 azalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükseldi. Analistler, bugün İngiltere borsasının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğunu ve açıklanacak Fransa ve İngiltere büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Asya'da bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,77 geriledi.

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