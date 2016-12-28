Küresel piyasalar tatil sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bir kaç ülke hariç Noel tatilinin dün sona ermesiyle pozitif seyrederken, hafta sonuna kadar düşük hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.

ABD'de Noel tatili sonrasında dün genel olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir görünüm hakimdi. Dün açıklanan tüketici güven endeksinin aralıkta 15 yılın zirvesine çıkmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Dolar endeksi ise 103 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle, gelişmiş ülke borsalarının, hafta sonuna kadar dar bant içinde dalgalı ve düşük işlem hacimli bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

Dün İngiltere borsasında Noel tatilinin devam etmesi nedeniyle işlem yapılmazken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin aylık yüzde 1,5 artarak beklentilerin hafif altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında düşük hacimli de olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dolar/TL'nin 3,52'nin üzerine çıkmasının negatif etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 76.699 puandan tamamladı.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin izleneceğini dile getiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de piyasaların odak noktasında olmaya devam edeceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,50 seviyesinin destek ve 3,53 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, BIST 100 endeksinde ise 76.500 - 77.700 bandının geçerliliğini koruduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı askıda konut satışları

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi