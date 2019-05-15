Küresel piyasalar, teşvik beklentileri ile yükseldi

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı ve artan jeopolitik risklerle devam eden satış ağırlıklı seyrini, teşvik beklentileri ile sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilimin ardından bazı medya kuruluşlarında yer alan, bölgeye 120 bin asker gönderileceği yönündeki haberleri açık bir dille yalanlarken, Çin ile devam eden gümrük tarifesi savaşlarına ilişkin ise "parasal gevşeme" söylemlerini öne çıkardı.

Söz konusu gelişmeler ve Çin'de beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerin ardından piyasalarda teşvik beklentileri arttı ve pay piyasalarındaki tepki alımları güçlendi.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,82, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 değer kazandı, 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,41'e çıktı.

Avrupa tarafında, mayıs başından itibaren yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden borsalarda etkisini artıran tepki alımları, endekslerin yüzde 1'i aşan yükselişler kaydetmesini sağladı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Analistler, bugün Almanya'da açıklanan ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 0,6 ile beklentilere yakın gelmesinin ardından Avro Bölgesi büyüme verisinin beklendiğini kaydetti.

Bugün, Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksi, nisanda yıllık yüzde 5,4 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar tahminlerden düşük geldi. Son dönemde açıklanan verilerin ardından teşvik beklentileri artarken, buna bağlı olarak bugün kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, beklentilerden iyi gelen sanayi üretim verisi ve dünya borsalarına paralel etkili olan tepki alımları ile yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 artışla 88.023 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 düşüşle 6,0310'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0720 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde işsizlik verileri ile nisan ayı bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 puanın destek, 89.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek GSYH

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

16.15 ABD, nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı