Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında yarından itibaren hareketlenecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir devam ediyor.

ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirtirken, Çin tarafının sakin tavrı dikkati çekiyor. Çin Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yarın ABD'ye giderek müzakerelere katılması bekleniyor.

Pay piyasalarında dün devam eden ticaret endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlenen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,79, S&P 500 endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 değer kaybetti. Dolar endeksi sakin bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise azalan risk iştahı ile düşüşünü devam ettirerek yüzde 2,4570'e geriledi. 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü Trump'ın açıklamalarından önce 2,5780 seviyesinde bulunuyordu.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi, ticaret savaşı endişeleri ile gerileyen pay piyasalarında satış baskısını artırdı. AB Komisyonu, Avro Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e düşürdü. Söz konusu gelişmelerle özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlar sonucu Almanya'da dün DAX endeksi yüzde 1,58, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ihracat, beklentilerin oldukça altında kalırken, ithalattaki artış dikkati çekti. Çin'de yıllık bazda ithalat yüzde 4 artarken, ihracat yüzde 2,7 geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün güne dünya borsalarına paralel sert düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,61 azalışla 91.482 puandan kapandı. Dün günü yüzde 1,15 artışla 6,1513'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1730 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin nakit bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek, 93.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Almanya'da açıklanan sanayi üretim verisinin aylık yüzde 0,5 artışla beklentileri aştığına dikkati çeken analistler, pay piyasalarında gelebilecek tepki alımlarının gücünün, endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 İngiltere, nisan ayı konut fiyatları

17.30 Türkiye, Hazine nakit bütçe dengesi