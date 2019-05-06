Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini, kullandı.

Trump'ın açıklamaları sonrası artan ticaret savaşı endişeleri ile petrol fiyatları ve Çin borsası sert düşerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybetti.

Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü artması ve işsizlik oranının yüzde 3,6 ile son 49 yılın en düşüğüne inmesi sonrası alış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 yükseldi.

Avrupa tarafında, geçen hafta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki zayıflığın devam ettiğini göstermesine karşın, pay piyasalarında, küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izlenmişti. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükseldi.

Bugün Asya borsalarında Trump'ın açıklamaları sonrası sert düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,6, Hong Kopng'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 değer kaybetti. Japonya'da ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

-Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, cuma günü beklentilerin altında kalan enflasyon verisine karşın satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 azalışla 93.946 puandan tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in değerlendirmesinde , Türkiye’nin kredi notunu "BB", not görünümünü ise "negatif" olarak teyit edildi.

Analistler, bu hafta, ABD ve Çin'de perşembe günü açıklanacak enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve taraflardan gelecek açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve perakende satışlar ile yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin izleneceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Analistler, dolar/TL'de 6 seviyesinin önemli direnç olarak öne çıktığını kaydederek, ticaret savaşı endişelerinin Türk lirası üzerinde baskıya neden olurken, düşen petrol fiyatlarının ise destekleyebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi mart ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, nisan ayı reel efektif döviz kuru