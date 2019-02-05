Küresel piyasalar veri odaklı seyrini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Dolar endeksi de yüzde 0,3 artışla 95,85'e yükseldi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde ulusa sesleneceğini anımsatarak, konuşmada verilecek mesajların özellikle jeopolitik gelişmeler açısından önemli olabileceğini vurguladı. Açıklanan şirket bilançolarının büyük bir bölümünün beklentilerden iyi olmasının pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, Brexit ve Venezuela'ya ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklarken, AB'nin birlik olarak hareket edememesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) hiçbir grubun yanında yer almayacağını duyurması dikkati çekti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 3 ile beklentilerin hafif altında artarken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 yükseldi.

Bugün başta Çin olmak üzere birçok Asya ülkesinde yeni yıl tatilinin devam etmesi nedeniyle Japonya piyasalarında düşük işlem hacimli sakin bir seyir izleniyor. Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kaybıyla 20.834 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 1,06 ve yıllık yüzde 20,35 artış kaydetmesinin ardından BIST 100 endeksinin düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,66 azalışla 102.255 puandan tamamladığı görüldü. Dün yatay seyirle 5,2175'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin kısa ve orta vadeli teknik görünümü açsından 101.200 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, yükselişlerde ise 105.000'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı TCMB reel efektif döviz kuru

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat dışı endeks