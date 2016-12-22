Küresel piyasalar veri takvimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Noel tatilleri öncesinde düşük hacimle yatay bir seyir izlerken, bugün başta büyüme olmak üzere ABD'de açıklanacak yoğun veri programına odaklandı.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olması ve yatırımcıların Noel tatili öncesinde işlem hacimlerini azaltmalarının etkisiyle piyasalarda sakin bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Dolar endeksi 103 seviyesinin hemen altında dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,53 - 2,55 bandında dengelendi. Analistler bugün başta 3'üncü çeyrek büyüme olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaları hareketlendirebileceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında da dün düşük işlem hacimli yatay bir seyir izlenirken, analistler, hafta sonu başlayacak Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde piyasalardaki sakin seyrin devam edebileceğini dile getirdi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Asya'da bugün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dolar/yen paritesi 117,7 seviyelerinde yatay seyrederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dolar/TL 3,50- 3,52 bandında dalgalı bir seyir izlemeye devem ederken, BIST 100 endeksi dün 1 Kasım'dan bu yana ilk kez 78.000 puanın üzerini test etmesine karşın bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,24 azalışla 77.619 puandan tamamladı. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve yurt dışı veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ECB aylık raporu

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

18.00 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar