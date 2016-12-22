Küresel piyasalar veri takvimine odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD'de dün veri takviminin zayıf olması ve yatırımcıların Noel tatili öncesinde işlem hacimlerini azaltmalarının etkisiyle küresel piyasalarda sakin bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Dolar endeksi 103 seviyesinin hemen altında dengelenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,53 - 2,55 bandında dengelendi. Analistler bugün başta 3'üncü çeyrek büyüme olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaları hareketlendirebileceğini belirtiyor.



Avrupa tarafında da dün düşük işlem hacimli yatay bir seyir izlenirken, analistler, hafta sonu başlayacak Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde piyasalardaki sakin seyrin devam edebileceğini dile getirdi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.



Asya'da bugün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dolar/yen paritesi 117,7 seviyelerinde yatay seyrederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.



Yurt içinde, dolar/TL 3,50- 3,52 bandında dalgalı bir seyir izlemeye devem ederken, BIST 100 endeksi dün 1 Kasım'dan bu yana ilk kez 78.000 puanın üzerini test etmesine karşın bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,24 azalışla 77.619 puandan tamamladı.