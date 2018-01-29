Küresel piyasalar yeni haftada Fed toplantısına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve yoğun veri gündemine odaklandı.

Dünya borsaları, geçen hafta, özellikle doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı, gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yükseliş ve açıklanan şirket bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izledi. Analistler, yeni haftada FOMC'nin yarın başlayacak ve 2 gün sürecek toplantısından çıkacak kararlar ile yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dayanıklı mal siparişleri verisinin tahminleri aşması ve gerileyen dolardan destek bulan pay piyasalarında rekorlar kırıldı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 1,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dolar endeksi yüzde 0,36 düşüşle 89'un hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dolar karşısında değerlenen avronun negatif etkilediği pay piyasalarında geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlendi. Haftalık bazda değer kaybeden Avrupa borsaları, cuma günü İngiltere büyüme verisinin tahminlerin üzerinde, yüzde 1,5 açıklanması sonrası yükseliş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

Yeni haftaya sınırlı da olsa yükselişle başlayan Asya borsalarında kapanışa yakın karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,77 değer kazanarak 120.702 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü 3,73-3,76 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7570 seviyesinde dengelendi.

Bu hafta yurt içinde yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise 31 Ocak Çarşamba günü FOMC kararları ile 2 Şubat Cuma günü ABD'nin ocak ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin dolar bazlı direncinin cari kurla 121.500 seviyesine denk geldiğini bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi