Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri trafiğine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftada, ABD'de enflasyon ve Avrupa'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışına odaklandı.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporunun ardından pay piyasaları pozitif bir seyir izlerken, 10 yıllık tahvil faizleri sınırlı da olsa geriledi. İstihdam raporunda öne çıkan verilerden tarım dışı istihdamındaki artış beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı Aralık 2000'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün altına gerileyerek yüzde 3,9 oldu. Verilerin ardından yükseliş eğilimini sürdüren borsada, Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,9123'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 2,95'in hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, cuma günü açıklanan verilere göre, mart ayında 55,2 olan Avro Bölgesi bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında hafif azalışla 55,1 puan seviyesinde gerçekleşerek son 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası da (ECB) hafta sonu Yunan bankalarına yönelik 2018 stres testi sonuçlarını yayımladı. Yapılan açıklamada, stres testi sonuçlarının, Yunanistan'ın en büyük 4 bankası olan Alpha Bank, Eurobank, NBG ve Piraeus Bank’ın sermaye değerinin 3 yıllık bir dönemi kapsayan olumsuz bir ekonomik senaryoda 15,5 milyar avro azalacağını gösterdiği bildirildi. Söz konusu gelişmeler ve son dönem açıklanan verilerin Avrupa'nın ekonomik büyümesine ilişkin beklentileri sınırlamasının etkisiyle avro/dolar paritesi, cuma günü 1,1912 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

4 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme başlayan Japonya piyasalarında, yatay bir seyir izleyen Nikkei 225 endeksi, önceki kapanışının hemen altında dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde sonuç alınabileceğine ilişkin iyimser beklentilerle kapanışa yakın yüzde 1,27 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle 101.549 puanla 29 Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybederek haftayı 102.599 puandan tamamlarken, 4,2903 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, yeni haftanın açılışında bankalararası piyasada 4,2470'ten işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD ile Çin arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamalar ile ABD'de enflasyon ve Avrupa’da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. BIST 100 endeksinin 102.500 üzerinde tutunması durumunda tepki alımlarının güçlenebileceğini belirten analistler, bu seviyenin altında ise 101.300 desteğinin öne çıkacağını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, inşaat PMI

11.10 Avro Bölgesi, perakende PMI

11.30 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi