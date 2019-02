Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları piyasalarda iyimserliği artırdı. Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile mart sonuna doğru Florida’da bir araya gelmeyi beklediğini ve ticaretle ilgili önemli kararların bu görüşmede alınabileceğini kaydetti.

Geçen hafta, ABD, Avrupa ve Asya'da beklentilerin altında kalan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "güvercin" açıklamaları ile pozitif seyreden piyasalar, yeni haftaya da ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle başladı.

Analistler, bu hafta ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirten analistler, Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul ettiğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Haftalık bazda yüzde 0,57 artan Dow Jones endeksi, böylece üst üste 9'uncu haftayı da yükselişle tamamlamış oldu.

Avrupa tarafında, Brexit konusundaki belirsizlik devam ederken, pay piyasaları cuma günü artan küresel risk iştahı ile pozitif seyretti. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının ertelendiğini açıkladı. May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini belirterek, ''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz.'' dedi. Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrıları da eleştiren May, ''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.'' değerlendirmelerini yaptı.

Bugün, yeni haftaya Trump'tan gelen ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artıran açıklamalarla başlayan Çin'de, Şhangay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 3,8 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, haftalık bazda bakıldığında, dar banttaki dalgalı seyrini 3'üncü haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,67 değer kazanarak günü 103.186 puandan tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde 5,3206'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3210'dan işlem görüyor.

Bu hafta, yurt içinde çarşamba günü açıklanacak ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanmaya devam şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, ocak ayı Chicago fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya satışları

18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi