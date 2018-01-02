Küresel piyasalar yılın ilk haftasında yoğun veri trafiğine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yeni yılın ilk haftasında, yoğun veri trafiğine odaklanırken, bugün dünya genelindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcın kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de bu hafta cuma günü açıklanacak aralık ayı istihdam raporu öncesinde bugün imalat sanayi PMI ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları piyasalar açısından öne çıkan gündem maddeleri olacak. Geçen hafta, 2017 yılının son işlem gününde New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,52 azalarak 92,08 ile 22 Eylül 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yılın son işlem günündeki değer kayıplarına karşın yıllık bazda New York borsasının getirisi ortalama yüzde 23 oldu.

Avrupa tarafında, dolar karşısında değerlenen avro nedeniyle özellikle Almanya pay piyasalarında cuma günü negatif bir seyir izlendi. DAX endeksi 2017 yılının son işlem gününde yüzde 0,48 değer kaybetse de yıllık bazda değer kazancı yüzde 13 oldu. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki emtia fiyatlarının desteklediği şirket ve fonların paylarındaki artışla Cuma günü yüzde 0,85 değer kazandı. Analistler, bugün imalat sanayi PMI verilerinin ve avrodaki yükseliş eğiliminin yeni yıla taşınıp taşınmayacağının takip edileceğini ifade etti.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 51,5 ile beklentilerin üzerine çıkması sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,74 değer kazanarak 115.333 puanla "tüm zamanların en yüksek kapanışı" rekorunu, gün içinde de 115.840 puanla "gördüğü en yüksek seviye" rekorunu kırdı. Uluslararası piyasada 2017 yılını dolar/TL 3,7915 seviyesinden, avro/TL ise 4,5505 seviyesinden tamamladı. 2018 yılının ilk işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL 3,7790, avro/TL de 4,5450 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD'de hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, 30.427 seviyesinden 2017 yılını kapatan dolar bazlı BIST 100 endeksinin, 31.300 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Endeksin dolar bazlı 31.300 seviyesinin cari kurla TL bazında 118.300 puana denk geldiğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 112.500 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI