Küresel piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün yurt içinde işsizlik ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan New York imalat endeksinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ay sonunda gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,15'i görmesinin ardından yüzde 2,08-2,12 bandına geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydederek rekorlarını geliştirdi.

Analistler, dün Çin'de açıklanan büyüme verisinin 2'nci çeyrekte yıllık yüzde 6,2 ile beklentileri karşıladığını, sanayi üretiminin ise yüzde 6,3 ile tahminlerin üzerinde arttığını, bunun da ekonomik aktiviteye ilişkin tedirginlikleri şimdilik azalttığını kaydetti. Dün küresel piyasaların bu iyimserlikle pozitif bir seyir izlediğini ifade eden analistler, jeopolitik risk algısının ise alımları sınırlamaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün veri gündeminin zayıf olması ve ABD piyasalarındaki pozitif seyrin etkisiyle borsalarda yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise dolardaki zayıf seyre karşın Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve ekonomik aktvitenin henüz toparlanamaması nedeniyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,1280'i aşamadı.

Dün pay piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsalarıyla bugüne taşınamaması dikkati çekiyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, 3 günlük tatilin ardından bugün işleme başlayacak piyasalarda, ABD ve AB ile diplomatik ilişkilerin gündemin odağında yer alması bekleniyor. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in not indirimi ise bugün fiyatlanacak. Analistler, Fitch Ratings'in not indiriminin piyasalara etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini ifade ederek, dolar kurunun bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,72 seviyesinde yatay seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, geçen haftayı 97.098 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde 97.300 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı iş gücü istatistikleri

11.30 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW endeksleri

15.30 ABD, haziran ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar

16.15 ABD, haziran ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı