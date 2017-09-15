Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrasında dolar endeksi 92,7'ye kadar yükselse de bu seviyede tutunamadı ve düşüşe geçti. Dün dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalarak günü 92,1'den tamamlarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,20 yükselişle kapanış rekorunu kırdı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise tarihi zirvelerinde etkisini artıran kar satışları ile günü sırasıyla yüzde 0,11 ve yüzde 0,48 değer kaybıyla tamamladı.

Analistler, bugün yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamaların da izleneceğini ifade etti. Bugün, Kuzey Kore tarafından başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlatıldığı açıklamalarının tedirginliğe neden olabileceğine dikkati çeken analistler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin ardından bugün toplanacağını hatırlattı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmemesi sonrasında pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti.

Bugün Kuzey Kore'nin füze denemesine kaşın dolar/yen paritesindeki yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmemesi ve karar metnindeki "sıkı duruşun korunacağı" ifadesinin korunması sonrasında dolar/TL yüzde 0,70 düşüşle 3,4326'dan kapandı. BIST 100 endeksi ise dün 107.500 sınırına kadar gerilese de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla artıya geçti ve günü önceki kapanışının yüzde 0,08 üzerinde 108.244 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve işsizlik verilerinin, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 108.300 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

11.00 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed sanayi endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı işletme stokları



