Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar politik gelişmelere odaklanırken, perşembe günü hareketlenecek veri ve haber trafiği öncesinde pay piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksin beklentilerin altında kalması ve fabrika siparişlerinin yüzde 0,2 azalarak dört ay süren yükseliş eğilimini sonlandırması sonrası dolar endeksi gerilemeye devam etti. Dolar endeksi 96,6 ile 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerilerken, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu haftayı "Altyapı Haftası" ilan etmesi nedeniyle, altyapı yatırımları yasa tasarısına ilişkin haber ve açıklamaların hafta boyunca piyasaların gündeminde olacağını belirterek, ayrıca perşembe günü eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifadenin de takip edileceğini dile getirdi.

Avrupa tarafında, İspanya'da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasına karşına avro/dolar paritesinin yükseliş eğilimini devam ettirmesi dikkati çekti. Parite, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,1280'i test etmesi sonrasında bugün Asya piyasalarında 1,1275 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, perşembe günü gerçekleştirilecek genel seçim öncesinde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise finans sektörünün gün içindeki sert düşüşlere karşın kapanışa doğru kayıplarının önemli bir kısmını telafi etmesi ile günü yüzde 0,19 azalışla tamamladı.

Bugün Japon yeninin dolar karşısındaki yükselişinin negatif etkisi ile gerileyen Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin aylık yüzde 0,45 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetmesi sonrasında 3,4989 ile 19 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü 3,5230'dan tamamladı. BIST 100 endeksi ise gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99.278 puanı görmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 98.192 puandan kapandı.

Analistler, Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmelerin piyasaların gündeminin ilk sırasına yerleştiğini belirterek, ABD'de Trump'ın altyapı yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarının da izleneceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

11.30 Avro Bölgesi, Sentix yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, reel efektif döviz kuru

17.30 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı





