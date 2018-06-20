Küresel piyasalar yön arayışında

İSTANBUL (AA) - ABD ve Çin arasında, taraflardan gelen açıklamalarla artan ticaret savaşı gerilimi küresel piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ederken, veri gündeminin görece zayıf olduğu yeni günde Asya piyasalarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

ABD'de dün açıklanan konut başlangıçları verisinin yüzde 5 artarak 11 yılın zirvesine çıkmasına karşın ticaret savaşı endişeleri ile pay piyasaları geriledi, dolar endeksi ise 95,30 ile 17 Temmuz 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü. Dow Jones endeksi düşüşünü üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak yüzde 1,15 azalışla 24.700 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Analistler, küresel piyasaları endişelendiren ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı hamlelerinin büyümeye devam ettiğini ancak Çin'in misilleme alanının daralmasının negatif beklentileri sınırlayabileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde siyasilerden gelen açıklamalar takip ediliyor. Dün Avro Bölgesi cari işlemler açığının beklentilerin altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüş kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ile dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, AB için inisiyatifler getirilmesi konusunda yeni sayfa açtıklarını belirterek, dünyada ortaya çıkan yeni sınamalara karşı Avrupa'nın ortak cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya'da, pay piyasalarının alış ağırlıklı bir seyir izlediği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Hazine'nin düzenlediği ihalelerin başarıyla sonuçlanması ve gelen tepki alımlarının güçlenerek genele yayılması ile yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 94.437 puandan tamamladı. Dün 4,7492'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7460 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ECB'nin Portekiz'deki para politikası paneline katılacağını, buradan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, veri takviminin görece zayıf olduğunu söyledi.

Yurt içinde, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesi piyasalarda dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret eden analistler, dolar bazında tarihi düşük seviyelerde olan pay piyasalarında tepki alımlarının güçlenebileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerine çıkması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade ederek, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satışları

15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, mayıs ayı 2. el konut satışları