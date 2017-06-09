Küresel piyasaların gözü Birleşik Krallık'ta

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar için kritik perşembe gününde en önemli sürpriz Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamalar oldu.

Birleşik Krallık'ta oy sayımının büyük ölçüde tamamlandığı erken genel seçimine ilişkin alınan kısmi sonuçlara ve sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak 326 milletvekiline ulaşamıyor. Ankete göre Muhafazakar Parti 314, İşçi Partisi 266 milletvekili çıkarıyor. Anketin yayınlanmasının ardından sterlin/dolar paritesi yüzde 1,8 değer kaybederek 1,2717'ye gerilerken, sterlin/TL de 4,4780 ile yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de dün piyasaların ve politikanın odak noktası, eski FBI Direktörü James Comey'in Senato'da verdiği ifadeydi. Comey, işten çıkarılmasına Rusya soruşturmasının yol açtığını düşündüğünü, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair hiç bir şüphesinin olmadığını belirterek, Trump yönetiminin "görevine son verildikten sonra kendisini karaladığını" ve "FBI hakkında yalan söylediğini" öne sürdü.

Açıklamaların ardından dolar endeksi sınırlı da olsa yükselerek 97'nin üzerini test ederken, pay piyasaları da günü pozitif tamamladı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti. Dolar endeksi, bugün sterlinin değer kaybından bulduğu destekle 97,2'ye çıktı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve açıklanan 1'inci çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a revize edilmesine karşın, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında avro/dolar paritesi geriledi, pay piyasalarında karışık bir görünüm izlendi.

ECB faiz oranlarını sabit tutma kararı alırken, daha önceki açıklamalarda faiz oranlarının uzun bir süre "mevcut ya da daha düşük seviyede" devam etmesinin beklendiği ifade edilirken, bu ayki metinde "daha düşük" seviyelerde kalacağı ifadesi yer almadı. Ayrıca ECB ekonomik görünüme ilişkin beklentilerinde de revizyona giderek, enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Draghi, basın toplantısında büyüme görünümüne ilişkin risklerin artık geniş çapta dengeli olduğunu düşündüklerini belirterek, görünüm kötüleşirse büyüklük ve süre açısından varlık alım programımızı artırmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,38 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,5'e yükselmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yenin değer kaybından bulduğu destekle kapanışa yakın yüzde 0,48 yükseldi.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 97.978 puandan tamamladı. Dolar/TL ise önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 3,5210'dan kapandı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,5260 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde dün açıklanan sanayi üretimi verisinin ikinci çeyrek ekonomik görünüme ilişkin pozitif beklentileri güçlendirdiğini ve büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonların gelebileceğini ifade etti. Bugün İngiltere seçim sonuçlarına ilişkin haber ve açıklamaların gün boyu gündemi meşgul edeceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinin 98.500 ve tarihi zirvesi konumundaki 99.278 seviyelerinin direnç, 97.000 ve 96.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, nisan ayı toptan stoklar







