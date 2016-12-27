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Küresel Plastik Zirvesi İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV) ev sahipliğini yapacağı Küresel Plastik Zirvesi, 19 Ekim 2017'de, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, plastik endüstrisinin...

Küresel Plastik Zirvesi İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV) ev sahipliğini yapacağı Küresel Plastik Zirvesi, 19 Ekim 2017'de, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, plastik endüstrisinin liderlerini bir araya getiren Dünya Plastik Konseyi, Küresel Plastik Zirvesi'ni bu yıl 7-9 Aralık'ta Vietnam'da düzenledi. Türkiye’nin ilk kez davet edildiği zirvede, Türk plastik sektörünü PAGEV temsil etti.

17 ülkeden 50 delegeyi buluşturan zirvenin, gelecek yıl 19 Ekim'de, PAGEV'in ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

AB, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve İran dahil dünya plastik sektörünün küresel önemli oyuncularının katılacağı zirvenin, 8,6 milyon tonluk üretim kapasitesiyle dünya sıralamasında 6'ncı, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer alan Türk plastik sektörünün gücünü ve bu alanda yaptığı çalışmaları diğer ülkelere bir kez daha göstereceği belirtildi.

İstanbul'daki zirvenin, Türk plastik sektörünün dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayarak yeni ticari anlaşmalara da kapı açması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Plastik KonseyiPAGEVPlastik
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