"Küresel ticaret artışı ve büyüme yavaşlayabilir"

LONDRA (AA)- Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics küresel ticaret savaşları nedeniyle gelecek yıl küresel ticaret büyümesinin yüzde 4 seviyesine gerileyebileceği tahmininde bulundu.

Oxford Economics’ten yapılan açıklamada artan küresel ticari gerilimler nedeniyle küresel ticaret büyümesinin bu yıl yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşebileceği bildirildi.

Açıklamada küresel ticaret savaşlarında vergi artış adımlarının karşılıklı olarak atılmasıyla gerilimin daha da yükseldiği, küresel ekonomik büyümenin toplamda yüzde 0,7 seviyesinde azalmaya neden olabileceği kaydedildi.

ABD ile Çin arasında küresel ticaret savaşlarının ivmesinin artmasının olası olduğu belirtilirken, buna rağmen hali hazırda gerilimin ABD ve Çin arasında olması nedeniyle olası küresel etkilerinin halen sınırlı olduğu belirtildi.

Açıklamada küresel ticaret savaşlarının etkisiyle 2020 yılında Çin’in toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) kaybının yüzde 1,3, ABD’nin ise yüzde 1,0 seviyesinde olabileceğinin altı çizildi. Ticaret güzergahlarının değişmesi nedeniyle son gelişmelerden bazı kazanan ekonomilerin olabileceği belirtilirken, orta vadede Çin’in ihracatında beklenen yaklaşık 100 milyar dolar seviyesindeki ihracat kaybının yarısının dünyanın başka ülkeleri tarafından telafi edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada uzun vadede küresel ticaret savaşlarının ivmesinin artarak devam etmesi halinde ortaya daha fazla riskin çıkabileceği kaydedilirken 1930’lu yıllarda ticaretteki duraklamaların uzun süre devam ettiği, ilerleyen dönemde ise finansal hassasiyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.