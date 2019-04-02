Küresel ticaret ivme kaybediyor

LONDRA (AA) - Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) raporunda, küresel ticaretin, geçen yıl artan ticaret gerilimleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle beklenenden daha yavaş büyüme göstermesinin ardından 2019 ve 2020 yıllarında sert rüzgarla karşı karşıya kalmaya devam edeceği belirtildi.

WTO, küresel ticarete ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, "Küresel ticaret, geçen yıl artan ticaret gerilimleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle beklenenden daha yavaş büyüme göstermesinin ardından 2019 ve 2020 yıllarında sert rüzgarla karşı karşıya kalmaya devam edecek." denildi.

WTO ekonomistlerinin, geçen yıl yüzde 3 seviyesinde kaydedilen ticaret hacmi artışının 2019 'da yüzde 2,6'ya gerilemesini beklediği aktarılan raporda, küresel ticaret hacmindeki artışın 2020'de yeniden yüzde 3 seviyesine yükselebileceği, bunun ticaret gerilimlerinin azalmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Raporda, "2018 yılında ticaret büyümesi; yeni tarifeler ve karşı önlemlerin geniş çaplı ürün ticaretini etkilemesi, zayıf küresel ekonomik büyüme, finansal piyasalarda volatilite ve gelişmiş ülkelerde sıkılaşan para politikası gibi unsurlar nedeniyle baskılandı." değerlendirmesine yer verildi.

Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Roberto Azevedo, raporda yer alan değerlendirmesinde, "Ticari gerilimlerin bu derece yüksek seviyede olmasının ardından kimse bu görünüme şaşırmamalı. Belirsizlik bu derece yüksek seviyelerde olunca ticaret büyümedeki rolünü yerine getiremiyor." ifadelerini kullandı.

Azevedo, küresel ticaret gerilimlerinin bir an önce çözüme kavuşturularak yeniden küresel ticaretin büyümesine odaklanılması çağrısında bulundu.