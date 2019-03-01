İSTANBUL (AA) - New York menşeli Doğal Kaynaklar Yönetim Enstitüsü Başkanı ve eski Dünya Bankası yöneticisi Daniel Kaufmann, "Küresel yönetişimin önemi sosyal ve ekonomik düzende artıyor." dedi.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığıyla Kadir Has Üniversitesinde Kapuscinski Kalkınma Dersi konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Kaufmann, küresel yönetişimin öneminin sosyal ve ekonomik düzende arttığını, en gelişmiş olanın bile düzenli olarak değişip geliştiğini söyledi.

Kaufmann, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolsuzluk süreçleri, tüm dünya üzerinde bölgeden bölgeye ülkeden ülkeye çeşitlilik gösteriyor. Tüm bu yönetim otoritelerinin aklında tutması gerekir ki, problemleri iyi analiz edilmesi ve doğru çözümlerin uygulanması yolsuzluk ve kötü yönetişimi önüne geçecek önemli adımlardır. Dünya üzerinde kabul görmüş ve birçok alanda entegre olmuş bakış açısı ve çözüm önerileri var. Bu konuda uzmanların ve politikacıların bir araya gelerek daha etkin bir çözüm yolu sunduğunu görüyoruz.

Küresel yönetişimde veri yönetiminin, kanıta bağlı analizlerin ve kanıta bağlı politikaların önemi giderek artıyor. Her alanda veri yönetimini, ölçümlemeyi, gözlemlemeyi aksatmadan yapmak, iyi bir küresel ve bölgesel anlamda yönetişimin vazgeçilmezlerindendir. İyi bir yönetişim, kalkınma, makro düzeyde ekonomik ilerleme, sosyal ve siyasal kurumların daha etkin işleyişine katkı sağlar."

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Kapuscinski Kalkınma Dersi'nde bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.

Berger, 2009'dan beri Avrupa Komisyonu UNDP ile ilişkisinin olduğunu kaydetti.



Küresel düşünürler, Avrupa Birliği ülkelerindeki gelişmeyi tartışıyor. Gelişmekte olan ülkeleri kapsayan bir yazar olan Polanyalı Ryszard Kapucinski adlı Kapuscinski Kalkınma Dersleri serisi, Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2009'dan bu yana 100'den fazla konferans ve 30 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Konferans serisi, Avrupa Birliği üyesi olan öğrencilere, iklim değişikliği, insan hakları, yardım etkinliği, Avrupa-Afrika ilişkileri gibi kalkınma konularını öğrenmek ve tartışmak için fırsat sunuyor. Sürdürülebilir gelişmeler diğerlerinin yanı sıra. Üst düzey olaylar, Avrupa kalkınma politikasının tartışılmasına ve oluşturulmasına katkıda bulunuyor.