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"Kürk Mantolu Madonna", Vodafone Red'in katkılarıyla Berlin'de

- Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenen, Sabahattin Ali'nin kült eseri "Kürk Mantolu Madonna", 3. Berlin Tiyatro Festivali’nin açılışını yapacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenen, Sabahattin Ali'nin kült eseri "Kürk Mantolu Madonna", 3. Berlin Tiyatro Festivali’nin açılışını yapacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan, sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu "Kürk Mantolu Madonna", 8-13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Engin Alkan tarafından sahneye uyarlanan ve yönetilen, başrollerinde Tuba Ünsal, Alper Saldıran ve Sercan Badur'un yer aldığı oyun, 8 Mayıs Salı günü saat 20.00'da Atze Musiktheater'da sahnelenecek.

Berlin'de ilk kez sahnelenecek oyunun biletleri www.theater28.de adresinden alınabilecek.

Sabahattin Ali’nin 1943 yılında yayımlanan "Kürk Mantolu Madonna" romanında Maria Puder ve Raif Efendi arasındaki aşk anlatılıyor. Romanda, 20'li yaşlarında babasının isteği üzerine gittiği Berlin'de, sanata olan ilgisi sayesinde bir sanat galerisini ziyaret eden Raif Efendi, galerideki tablolar arasında bir sanatçının otoportresini görüyor ve tablodaki kadına platonik olarak aşık oluyor.

Yapımcılığını Tuba Ünsal ile Nisan Ceren Göknel’in To Be House of Production ismiyle üstlendiği oyunda, veda şarkısı Sezen Aksu, sahne ve ışık tasarımı Cem Yılmazer, Maria Puder otoportresi ise Ahmet Güneştekin imzası taşıyor.

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