Kürk Mantolu Madonna Vodafone TV'de devam edecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenen, Türkiye'nin ilk dijital tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", sezon sonunda da izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Hem Vodafone Red aboneleri, hem de Vodafone TV üyeleri, Kürk Mantolu Madonna'yı internetlerinden yemeden Vodafone TV üzerinden izleyebilecekler.

İlk kez tiyatro sahnesine uyarlanan, Sabahattin Ali'nin kült eseri Kürk Mantolu Madonna, toplam 37 gösterimle 22 bini aşkın izleyiciye ulaşarak sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu oldu. "Direklerarası Seyirci Ödülleri En İyi Sahne Tasarımı", "GSÜ EN Ödülleri Yılın En İyi Tiyatro Oyunu" ve "7. Fashion TV Moda Ödülleri En İyi Tiyatro Oyunu" ödüllerini kazanan oyun için belgesel film de çekilecek.

Kürk Mantolu Madonna'nın başrol oyuncuları Tuba Ünsal, Sercan Badur ve Alper Saldıran, Nişantaşı Nopa Restaurant'ta Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, şunları kaydetti:

"En iyi içerik sağlayıcı olma hedefiyle Vodafone Red çatısı altında gerçekleştirdiğimiz sponsorluklara Türkiye’nin ilk dijital tiyatrosu Kürk Mantolu Madonna'yı da ekledik. Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Sabahattin Ali’nin bu kült eseri Türkiye'de ilk kez Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelendi ve sezonun en çok ses getiren oyunlarından biri oldu. Bu güzel oyunu şimdi de, sezon sonunda, Vodafone TV'den yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Hem Vodafone Red aboneleri, hem de Vodafone TV üyeleri, Kürk Mantolu Madonna'yı Haziran sonuna kadar tıpkı normal bir tiyatro seansı gibi belirli gün ve saatlerde internetlerinden yemeden Vodafone TV üzerinden izleyebilecekler. Böylece, sezon boyunca çeşitli sürpriz ve indirim ayrıcalıklarıyla Kürk Mantolu Madonna'yı izleme imkanı bulan Red'li abonelerimize sezon sonunda da dijital ortamda seyir keyfini devam ettirme imkanı sunuyoruz. Vodafone Red kullanıcılarına en iyi dijital deneyimi sağlamak için zengin içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz."