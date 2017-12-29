Kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN teslim edildi

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İstanbul Denizcilik AŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında üretilen ikinci kurtarma ve yedekleme gemisi TCG AKIN (A-584) İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, geminin yerine getirebileceği görevler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu gemi, yara alan, karaya oturan veya arıza yapan gemilerin kurtarılması ve yedeklenmesi, açık deniz yedeklemesi, dalgıç, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve Atmosferik Dalış Süiti (ADS) vasıtasıyla su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi çalışmaları yapabilecek.

TCG AKIN (A-584) ayrıca, su üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemisi olarak faaliyet gösterme, torpidoların denizden alınması, denizaltıların satha gelememesi durumunda azami 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteğinin sağlanması ve personel kurtarma faaliyetlerine destek verebilecek, gemi yangınlarına müdahale edebilecek.

Gemi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava vasıtaları başta olmak üzere sivil hava vasıtaları dahil denize inen ve düşen tüm hava vasıtalarından personel kurtarma, bu vasıtalardan personel ve malzeme veya enkaz çıkarma, denize inen ve düşen hava vasıtalarının olanakları doğrultusunda suda batmadan kalmasını sağlama ve ihtiyaç duyulması durumunda yedekleme görevlerini de yerine getirebilecek.