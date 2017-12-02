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Kuru fasulye, nohut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları sıfıra indirildi.

Kuru fasulye, nohut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kuru baklagillerden tohumluk olmayan fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.
Bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7'e çıkacak.
Muhabir: Zeynep Akyıl

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük VergisiEkonomiBarbunya
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