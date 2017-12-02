Kuru fasulye, nohut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru baklagillerden tohumluk olmayan fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak.

Bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7'e çıkacak.

Muhabir: Zeynep Akyıl