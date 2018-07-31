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Kuru fasulyede ilk hasat Niğde'de başladı

- Türkiye'de kuru fasulye üretiminde söz sahibi kentlerden Niğde'de, hasada başlandı - Bu yıl 93 bin dekar alandan 34 bin ton civarında rekolte bekleniyor

Kuru fasulyede ilk hasat Niğde'de başladı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, kuru fasulye tarlalarında hasat başladı.

Niğde Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Uygun, hasat yapılan tarlada gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin ilk hasadının Karaatlı beldesinde başladığını söyledi.

Niğde genelinde bu yıl 93 bin dekar alanda 34 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Uygun, "Bu yıl bahardaki yağışlardan dolayı rekoltede düşüş bekliyoruz. Dekarda ortalama 300-350 kilogram rekolte bekliyoruz. Çiftçimiz 3,5 lira gibi pazar piyasası oluşmasını umut ediyor." dedi.

Uygun, TÜİK verilerine göre, kuru fasulye üretiminde Niğde'nin geçen yıl 3. sırada yer aldığını, bu yıl da 2 veya 3. sırada olacaklarını tahmin ettiklerini belirtti.

Tarlasında hasat yapılan üretici Sefa Sönmez de 100 dönümlük arazide erken ekim yaptığı için erken hasat yaptıklarını dile getirdi.

Dekarda 350-400 kilogram verim beklediğini ifade eden Sönmez, "Maliyetlerimiz kilogramda yaklaşık 2,5-3 liraya tekabül ediyor. Ziraat odası mühendislerimiz de ürün yetişme zamanında toprak analizi yaparak bize destek oldu. Geçen sene dekardan 450 kilogram verim aldık. Bu sene biraz düşük 350-400 kilogram gibi verim bekliyoruz. İklim şartlarından olsa gerek, biraz da hastalık uğradı fasulyeye." diye konuştu.

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HasatKuru FasulyeNiğde
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