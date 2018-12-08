Kuru incir, Hindistan pazarına düğünlerle girdi

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da üretilen, kalitesi ve işlenişi bakımından en kaliteli incir olarak bilinen "çukulat", Arap coğrafyasından sonra girdiği Hindistan pazarında düğün törenlerinin ilgi çeken lezzetleri arasında yer almayı başardı.

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, AA muhabirine, kuru incirde bu sezon beklenen 80 bin ton üretimin yağışlardan dolayı 50-60 bin tonlara düştüğünü söyledi.

Geçen yıl birlik olarak 3 bin ton ihracatla 20 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını, bu yıl düşen üretime rağmen geliri artırmaya odaklandıklarını aktaran Bircan, kuru incirin geleneksel olarak Avrupa'nın her ülkesine satıldığını, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'nin en büyük pazarlar olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Asya ülkelerinde kuru inciri yaygınlaştırmaya çalıştıklarını, ihracatın burada da hızla artmasının sevindirici olduğunu belirten Bircan, kuru incirde tüketim tercihlerinin ülkeden ülkeye değişebildiğine işaret etti.

İhraç ettikleri en özel ürün olan "çukulat" incirin özellikle Arap ülkelerinde yoğun talep gördüğünü ifade eden Bircan, "Tesiste 10 kadın çalışandan oluşan ekibimiz incirler arasından en iyilerini elle seçip bal oranına bakarak ayırıyor. Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Sudan'da çok tercih ediliyor. Bu ülkeler özel davetlerinde en kaliteli inciri kullanmak istiyor. Bunun dışında Avrupa ülkelerinden diplomatik temsilciliklere kadar çok gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hint düğünlerinde incirli davetiye

Kuru incire talebin Çin ve Japonya gibi uzak pazarlarda da arttığını anlatan Bircan, son dönemde Hindistan pazarından ilginç talepler gelmeye başladığını bildirdi.

Hindistan'ın dünyada düğün kültürüyle tanındığını, özellikle zengin kesimin düğün törenlerinin gösterişiyle dikkati çektiğini anlatan Bircan, bu düğünler için davetiye tasarlayan firmaların internette gördükleri çukulat inciri kullanarak tasarımlar yaptığını anlattı.

Bircan, kuru incirle birlikte misafirlere gönderilen davetiyelerin kısa sürede büyük beğeni kazandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özel incirler olduğu için albenisi ve sunumu farklı. Hindistan'da bu incirlerimiz düğünlerde davetiye ile gönderiliyor. Yani düğüne davet edilen kişilere kuru incir hediye ediliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yeni bir durum. Davetiyeler için iki konteyner yani 40 ton gönderdik. İnanıyorum ki bu artarak devam edecek. Hindistan pazarında Afganistan inciri tercih ediliyor. Pazara yeni yeni giriyoruz. Bu davetiye işinden sonra inanıyorum ki ihracatımız artarak devam edecektir. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da düğünler çok ihtişamlı oluyor. Seçkin bir ürün olarak girmek önemliydi."

Kuru incirin ihracatta kilogram başına ortalama 60 liraya alıcı bulduğuna değinen Bircan, çukulat incirin ise 110 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.