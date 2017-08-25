Kuru incir ihracatı 11 Ekim'de başlıyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kuru incirde yeni ihracat sezonunun 11 Ekim'de başlayacak.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu, kuru incirde 11 Ekim'i ilk ihraç tarihi olarak oybirliğiyle belirledi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 11 Ekim'de ilk gemi İzmir Limanı'ndan hareket edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin 2016/2017 sezonunda 72 bin ton olan kuru incir rekoltesinin yaklaşık 60 bin tonunun ihraç edildiğini belirtti.

Yeni sezonda kuru incir rekoltesinin 78 bin ton olarak öngörüldüğünü bildiren Celep, "Bu yıl rekoltede hava koşullarından dolayı 7-10 günlük bir gecikme söz konusu. O nedenle ilk ihraç tarihi olarak 11 Ekim 2017 tarihini tespit ettik. Rekoltede yüzde 8 artış var." ifadesini kullandı.















