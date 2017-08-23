Kuru incir rekoltesinde rekor beklentisi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde bu sezon kuru incirde 78 bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Kuru incir ihracatının neredeyse tamamının yapıldığı Ege Bölgesi'nde 2017/2018 sezonunda elde edilecek rekolteye ilişkin tahmin raporu, İzmir Ticaret Borsası (İZTB) Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen tarafından açıklandı.

Şen, İZTB'deki toplantıda, dünya genelinde kuru incire talebin giderek arttığını, buna bağlı olarak da bölgedeki üretim alanlarının genişlediğini söyledi.

Bu yıl ürünün gelişiminde yaklaşık 10 gün gecikme yaşandığını, yağışlı geçen sezon nedeniyle ürün kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini belirten Şen, ihracata uygun kalitede incir konusunda daha titiz davranılması gerektiğine işaret etti.

Bu yıl yaş ve dondurulmuş incir üretiminde artış yaşanmasının da kuru incir üzerinde etkilerinin olacağını dile getiren Şen, kuru incir üretiminin en fazla yapıldığı Aydın'da jeotermal santral sayısının hızla arttığına dikkati çekti.

Bu santrallere karşı olmadıklarını ancak yasanın belirlediği şartlara uymayan işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade eden Şen, "Başta insan sağlığı olmak üzere incir dahil tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek uygulamalara engel olunmalıdır." diye konuştu.

Dünya kuru incir üretim ve ihracatında lider konumdaki Türkiye'nin geçen sezon 60 bin ton ihracat karşılığında 223 milyon dolar gelir elde ettiğini ve ihracatın yarısının AB pazarına yapıldığını belirten Şen, şöyle dedi:

"2017/2018 sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi, hava şartlarının normal seyri halinde 78 bin 200 ton olarak tahmin edilmiştir. Geçen yıl yapmış olduğumuz tahmine göre yüzde 8,6 daha yüksek rekolte bekliyoruz. Bu tahminle en yüksek üretim rakamına ulaşmayı bekliyoruz ancak ihracata uygun kalitedeki ürün konusunda aynı oranda artış olmayabilir."

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kuru incir üretimi 2015 yılında 74 bin 505 ton olarak gerçekleşmişti. Kuru incir üretimi geçen yıl ise 72 bin ton olarak öngörülmüştü. Stok tahminlerine göre ortalama olarak bu düzeyde gerçekleştiği ifade edilen üretimin, bu yıl 78 bin 200 ton seviyesini yakalaması halinde tüm zamanların rekoru kırılacak.







